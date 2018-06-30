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TİKA'dan Hırvatistan'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'daki Ahmed Smajlovic İslam Lisesine teknik donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan Hırvatistan'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'daki Ahmed Smajlovic İslam Lisesine teknik donanım desteğinde bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:26
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TİKA'dan Hırvatistan'a eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Hırvatistan İslam Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ahmed Smajlovic İslam Lisesinde uygulanan teknik kapasite geliştirme projesini tamamladı. 

Lisenin mezuniyet töreninde gerçekleştirilen projenin teslim programına Hırvatistan İslam Birliği Müftüsü Aziz Efendi Hasanovic, Lise Müdürü Mevludi Arslani, Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Damir Boras, TİKA yetkililerinin yanı sıra Hırvatistan İslam Birliği mensubu imamlar, öğrenciler ve velileri katıldı.

Hasanovic, burada yaptığı konuşmada, İslam Lisesinin hem Hırvatistan hem de civar ülkelerdeki Müslüman gençler için çok önemli bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, burada eğitim alan gençlerin en iyi üniversitelerde okuyup Hırvatistan ve civar ülkelerdeki Müslümanlara hizmet ettiklerini söyledi.

Zagreb Üniversitesi Rektörü Boras ise geçen yıl Hukuk Fakültesine ilk sıradan giren öğrencinin İslam Lisesi mezunu olduğunu hatırlatarak, "Tüm yeni mezunları üniversitemizde görmekten dolayı mutlu oluruz." dedi. Boras, yeni mezunlara ileriki yaşamlarında başarılar diledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da kaliteli bir eğitim kurumuna vermiş oldukları destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje tabelasını Okul Müdürü Arslani ile mezun öğrencilere teslim eden Koç, öğrencilere mezuniyet sonrası başarılarının sürmesi temennisinde bulundu.

Programda, mezunların hazırladığı "Hz. İsa ve Hz. Meryem" konulu etkinlikte, iki din arasındaki ortak özellikler izleyenlere sunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAHırvatistanHasanovic
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