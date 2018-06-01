TİKA'dan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere tıbbi yardımda bulunacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere 15 bin yaralının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 53 bin 500 kutu ilaç ve on binlerce tıbbi malzeme desteği sağlanacağı belirtildi.

Yardımların İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle birkaç seferde gönderileceği kaydedilen açıklamada, çok sayıda Filistinli yaralıya tıbbi destek verilmesinin sürdürüleceği aktarıldı.

Açıklamada, TİKA'nın geleceğe güvenle bakan sağlıklı bireylere sahip olması için Filistin halkına çeşitli alanlarda destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.