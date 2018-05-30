Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Sınav stresini yenmenin formülü; İnan, harekete geç, başar!
Sınav stresini yenmenin formülü
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş

TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı

TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Keskin, "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz." dedi.

TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı

TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Keskin, "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz." dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
0 Okunma
TİKA'dan Filistinlilere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere kumanya yardımında bulundu.

TİKA, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezde, yardıma muhtaç 350 Filistinli aileye kumanya dağıtımı yaptı.

AA muhabirine konuşan TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tolga Keskin, "TİKA olarak Filistin'de birçok proje yürütüyoruz. Ramazana özel de iftar ve yardım programlarımız oluyor. Bugün de Kudüs Zekât Komitesi işbirliğinde 350 aileye gıda yardımı programında birlikteyiz." dedi.

Kudüs Zekât Komitesi'ne bağlı Proje ve Yetimler İdaresi Başkanı Eşref Selheb ise TİKA'nın ramazan ayı münasebetiyle Kudüs halkına yaptığı yardımdan dolayı teşekkür etti.

Selheb ayrıca Türkiye halkına ve hükümetine de şükranlarını sunarak, "Bu yardımların, Kudüslülerin varlıklarını koruyabilmesi adına çok önemli bir etkisi var. Allah razı olsun. Bir kez daha Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA ramazan ayının başında da hem Kudüs esnafına destek olmak hem de burada yaşayan ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere yardım amacıyla 350 bin dolarlık bir projeyi hayata geçirmişti. Bu kapsamda 700 aileye ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çekleri dağıtılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAKudüs İslami Vakıflar İdaresiDoğu Kudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Karadağ'ın hava sahasını koruyacak
NATO Karadağ'ın hava sahasını koruyacak
TDV, Latin Amerika'da İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali dağıttı
TDV, Latin Amerika'da İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali dağıttı
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Merkel, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı
TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı
Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik tırmanıyor
Gazze ile İsrail arasındaki gerginlik tırmanıyor
İtalya’da siyasi kriz derinleşiyor
İtalya’da siyasi kriz derinleşiyor
Esed rejimi tüm kimyasallarını beyan etmemiş olabilir
Esed rejimi tüm kimyasallarını beyan etmemiş olabilir
Polonya'dan ABD'ye askeri üs için 2 milyar dolar teklif iddiası
Polonya'dan ABD'ye askeri üs için 2 milyar dolar teklif iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ