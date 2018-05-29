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TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı

TİKA, Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti'nde iç savaştan etkilenen 2 bin kişiye ramazan dolayısıyla kumanya yardımında bulundu.

TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı

TİKA, Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti'nde iç savaştan etkilenen 2 bin kişiye ramazan dolayısıyla kumanya yardımında bulundu.

29 Mayıs 2018 Salı 16:13
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TİKA'dan 2 bin Sudanlıya ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti'nde iç savaştan etkilenen 2 bin kişiye ramazan dolayısıyla kumanya yardımında bulundu.

Eyaletin Kadugli bölgesindeki dağıtım programına, eyalet bakanları da katıldı.

Güney Kordofan Valisi General Ahmed Mufaddal, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

“Türkiye’deki kardeşlerimize selam olsun.” diyen Mufaddal, gıda paketi alan ihtiyaç sahiplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün Türk halkına dua ettiklerini dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci ise Sudan’ın birçok bölgesinde ramazan çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Güngenci, “Gıda paketlerimizin dağıtımında iç savaştan etkilenen kadın ve yetim çocuklara ağırlık verildi. Bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak içinde yağ, çay, şeker, tuz, pirinç, hurma, mercimek, sabun ve diğer temizlik malzemelerinden olan paketlerimiz 2 bin kişiye ulaştırıldı.” diye konuştu.

Sudan ordusu ve isyancılar arasındaki çatışmalardan etkilenen Mavi Nil ve Güney Kordofan bölgelerinde şimdiye kadar yüz binlerce kişi çatışmalar sebebiyle yerinden oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTİKA
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