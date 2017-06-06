TİKA çalışanı Murteca'nın duruşması 5 Temmuz'a ertelendi

Biru's-Seba kentindeki Merkezi Mahkeme, Murteca'nın da hazır bulunduğu bugünkü duruşmada "sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 5 Temmuz'da görülmesine" karar verdi.

TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Murteca, 12 Şubat'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış 37 gün süren gözaltı halinin ardından 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Murteca, 12 Şubat'tan bu yana İsrail'in güneyindeki Nafha hapishanesinde tutuluyor.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, Murteca'nın insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetlerine, "teröre destek" suçlaması getirmişti.

Şin-Bet yaptığı yazılı açıklamada, Murteca’yı, TİKA'nın dünyanın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları "askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzettin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla" suçlamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.