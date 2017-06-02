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TİKA Başkanı Çam, Irak'ta

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, beraberindeki heyetle Irak'ın Necef kentine geldi.

TİKA Başkanı Çam, Irak'ta

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, beraberindeki heyetle Irak'ın Necef kentine geldi.

02 Haziran 2017 Cuma 15:08
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TİKA Başkanı Çam, Irak'ta

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, beraberindeki heyetle Irak'ın Necef kentine geldi.

Necef'e bağlı Kufe Mescidi'nde cuma namazı kılan Çam, daha sonra burada bulunan Hazreti Ali'ye ait ev ile türbeleri ziyaret etti. Ziyareti sırsında Çam'a Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da eşlik etti.

TİKA Başkanı Çam'ın terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Musul ve Telaferli Türkmenlere yapılacak gıda yardımı dağıtımı sırasında hazır bulunacağı, ardından İmam Ali Misafirhanesi'nde TİKA adına 2 bin kişiye iftar yemeği vereceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Işbirliği Ve Koordinasyon AjansıTİKAIrakSerdar Çam
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