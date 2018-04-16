THY'ye Tunus'ta 'yılın en iyi hava yolu' ödülü

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tunus'ta bir turizm acentesinin düzenlediği organizasyonda "en iyi yabancı hava yolu" seçildiği bildirildi.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, seyahat acentesi tarafından 12'ncisi gerçekleştirilen "Altın Seyahat Turizm Ödülleri" hafta sonu düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"En iyi otel, en iyi seyahat sitesi, en iyi restoran" gibi 12 farklı dalda verilen ödüllerde, THY'nin Tunusluların oylarıyla "yılın en iyi yabancı hava yolu şirketi" ödülünü kazandığı aktarıldı.

Törende Türk Hava Yolları adına ödülü THY Tunus Genel Müdürü Okan Uluocak'ın aldığı belirtildi.