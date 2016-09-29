THY uçağı, rahatsızlanan yolcu için Dublin'e indi

Türk Hava Yollarının (THY) Boston-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İrlanda’nın başkenti Dublin’e zorunlu indi.

Alınan bilgiye göre, ABD'nin Boston kentinden İstanbul'a hareket eden THY uçağındaki bir yolcu, Atlas Okyanusu üzerinde rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, uçağın kaptan pilotu kule ile irtibata geçerek, iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, İrlanda'nın başkenti Dublin'e sorunsuz iniş yaptı.

Rahatsızlanan yolcu uçaktan alınarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Uçak, diğer yolcularıyla İstanbul'a hareket etti.