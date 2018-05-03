Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104657
ALTIN
177.423
DOLAR
4.1992
STERLİN
5.6982
EURO
5.0268
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
Kadın yazılımcı aranıyor
Kadın yazılımcı aranıyor
Trafik Haftası başlıyor
Trafik Haftası başlıyor
'100 bin imza'
'100 bin imza'
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek

THY'den Karadağ'da tanıtım günleri

Türk Hava Yolları, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da tanıtım günleri düzenledi.

THY'den Karadağ'da tanıtım günleri

Türk Hava Yolları, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da tanıtım günleri düzenledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:05
1 Okunma
THY'den Karadağ'da tanıtım günleri

THY'nin Samsun, Ordu, Giresun ve Çorum'daki yetkili satış acentelerinin katıldığı tanıtım günlerinde, Karadağ'daki turizm acentelerinin ortak çalışma yapması kararlaştırıldı.

Acente yetkilileri, UNESCO tarafından koruma altına alınan Kotor'u, tarihi şehir Budva'yı, Tivat'ı ve pek çok endemik bitkiye sahip yemyeşil doğasıyla Gora Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyarette acente yetkilileri ülkenin turizm yetkililerinden bilgi aldı.

THY, 620 bin nüfusa sahip Balkanlar'ın en küçük ülkesi ve Türk vatandaşlarından vize istemeyen Karadağ'da karşılıklı olarak turizm faaliyetlerinde bulunmayı hedefliyor.

Turizm acentesi sahibi Emine Fatoğlu Topkaya, etkinliğin bölgeleri açısından önem taşıdığını belirterek, "Balkanlar geniş bir coğrafya ve geniş bir tarihe sahip. Karadağ'ın da zengin bir geçmişi var. Tarihin izlerini, doğanın bozulmamış olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Ülke turizm konusunda çok ciddi yol haritası hazırlamış. Bizler de acente yetkilileri ile burada olmaktan çok mutlu olduk. Geziyi düzenleyen THY'ye de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Acente sahibi Mehmet Seyhan ise Karadağ'ın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "İstanbul'a uçakla bir saat uzaklıkta, vize istemeyen Balkan ülkesi Karadağ, doğası ve tarihiyle Türk turistlerin tatil yapacağı güzel yerlerden biri." dedi.

Turizm acentesi sahibi Mustafa Şentürk de Karadağ'ın küçük ve güzel bir ülke olduğunu dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 03.05.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
KaradağTHY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yermük'ten ÖSO mensuplarını taşıyan ilk konvoy yola çıktı
Yermük'ten ÖSO mensuplarını taşıyan ilk konvoy yola çıktı
İran'dan nükleer anlaşma açıklaması
İran'dan nükleer anlaşma açıklaması
Trump'tan Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili açıklama
Trump'tan Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi
Gazze şehidini uğurladı
Gazze şehidini uğurladı
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü
Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den Çavuşoğlu’na teşekkür
Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den Çavuşoğlu’na teşekkür
'İran, Rusya ve Türkiye birbirine yakın durmak zorunda'
'İran, Rusya ve Türkiye birbirine yakın durmak zorunda'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ