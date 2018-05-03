THY'den Karadağ'da tanıtım günleri

THY'nin Samsun, Ordu, Giresun ve Çorum'daki yetkili satış acentelerinin katıldığı tanıtım günlerinde, Karadağ'daki turizm acentelerinin ortak çalışma yapması kararlaştırıldı.

Acente yetkilileri, UNESCO tarafından koruma altına alınan Kotor'u, tarihi şehir Budva'yı, Tivat'ı ve pek çok endemik bitkiye sahip yemyeşil doğasıyla Gora Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyarette acente yetkilileri ülkenin turizm yetkililerinden bilgi aldı.

THY, 620 bin nüfusa sahip Balkanlar'ın en küçük ülkesi ve Türk vatandaşlarından vize istemeyen Karadağ'da karşılıklı olarak turizm faaliyetlerinde bulunmayı hedefliyor.

Turizm acentesi sahibi Emine Fatoğlu Topkaya, etkinliğin bölgeleri açısından önem taşıdığını belirterek, "Balkanlar geniş bir coğrafya ve geniş bir tarihe sahip. Karadağ'ın da zengin bir geçmişi var. Tarihin izlerini, doğanın bozulmamış olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Ülke turizm konusunda çok ciddi yol haritası hazırlamış. Bizler de acente yetkilileri ile burada olmaktan çok mutlu olduk. Geziyi düzenleyen THY'ye de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Acente sahibi Mehmet Seyhan ise Karadağ'ın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "İstanbul'a uçakla bir saat uzaklıkta, vize istemeyen Balkan ülkesi Karadağ, doğası ve tarihiyle Türk turistlerin tatil yapacağı güzel yerlerden biri." dedi.

Turizm acentesi sahibi Mustafa Şentürk de Karadağ'ın küçük ve güzel bir ülke olduğunu dile getirdi.