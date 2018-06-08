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THY'den Amerika Diyanet Merkezinde iftar

THY Washington Ofisi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen iftar programına bölgede yaşayan Türkler ve çok sayıda Amerikalı Müslüman katıldı.

THY'den Amerika Diyanet Merkezinde iftar

THY Washington Ofisi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen iftar programına bölgede yaşayan Türkler ve çok sayıda Amerikalı Müslüman katıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:16
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THY'den Amerika Diyanet Merkezinde iftar

Türk Hava Yolları (THY) Washington Ofisi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftar, bölgede yaşayan Türklerle çok sayıda Amerikalı Müslümanı bir araya getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan merkezde THY Washington Ofisinin verdiği iftar yoğun ilgi gördü.

İftara Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden temsilciler, başkentteki bazı yabancı misyon temsilciliklerinden konuklar, Washington'da ofisi bulunan Türk kurumlarından davetliler, seyahat acentelerinin temsilcileri, bölgede yaşayan Türkler ve çok sayıda Amerikalı Müslüman katıldı.

"THY büyümeye devam ediyor"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan THY Washington Müdürü Erkan Erdoğan, artık geleneksel hale getirdikleri iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

ABD'de 9 noktaya uçtuklarını ve 2018 yılına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "THY büyümeye devam ediyor. Heyecanlıyız çünkü 29 Ekim'de yeni havalimanına, diğer bir deyişle yeni evimize geçeceğiz ve büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin birçok yerinde THY ile uçuş deneyimi yaşamış kişilerle karşılaştıklarını ve hepsinden de çok iyi geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "İnsan THY ile uçtukça hizmet kalitemizi daha yakından görüyorlar." dedi.

Erdoğan, son birkaç yıldır olduğu gibi bundan sonraki senelerde de iftar programları düzenleyeceklerini söyledi.

Yemeğin ardından ney ve ud eşliğinde icra edilen tasavvuf musikisi konseri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYWashington OfisiAmerika Diyanet Merkezi
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