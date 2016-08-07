Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'THE' YÖK Başkanı Saraç'ın mektubunu yayımladı

Dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli THE, YÖK Başkanı Saraç'ın, 100'e yakın kurum ve kuruluşa gönderdiği FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bilgilendirme mektubunu internet sitesinde yayımlandı.

'THE' YÖK Başkanı Saraç'ın mektubunu yayımladı

Dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli THE, YÖK Başkanı Saraç'ın, 100'e yakın kurum ve kuruluşa gönderdiği FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bilgilendirme mektubunu internet sitesinde yayımlandı.

07 Ağustos 2016 Pazar 15:16
645 Okunma
'THE' YÖK Başkanı Saraç'ın mektubunu yayımladı
ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Bologna İzleme Komitesi'nin de içinde yer aldığı yükseköğretim odaklı 100'e yakın kurum ve kuruluşa FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdi.

YÖK Başkanı Saraç, özellikle dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın (THE) 23 Temmuz'da internet sitesi üzerinden yaptığı bir haberinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türk yükseköğretim alanında alınan bazı kararların haksız bir şekilde eleştirilerek yanlış, taraflı ve eksik bilgilere yer verilmesi üzerine Avrupa'daki yükseköğretim odaklı kurum ve kuruluşlara hitaben bir bilgilendirme mektubu kaleme aldı.

Saraç'ın bilgilendirme mektubu, dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli THE'nın internet sitesinde geniş bir şekilde yayımlandı.

"Tedbirler, üniversitelerin özerkliğinin korunması için"
THE'nın web sitesinden konuya ilişkin yayımlanan haberde, Saraç'ın mektubunda, FETÖ/PDY'nin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına sızmış olduğu, başarısız darbe girişimi sonrası söz konusu yasa dışı yapıyla bağlantısı olan üniversite personelinin açığa alınma süreçlerinin gerekçelerine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

THE'nın haberinde, YÖK'ün gerçekleştirdiği bu işlemlere yönelik yurt dışından gelen eleştirilerin farkında olduklarını belirten Saraç'ın, alınan bütün tedbirlerin üniversitelerin özerkliğinin korunması ve tesisi için alındığını ifade ettiği belirtildi.

YÖK, yakın zamanda bu konuda daha aktif bir yöntemle içerisinde bazı rektörlerin de yer alacağı heyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlara yerinde ziyarette bulunarak bilgilendirmeler ve açıklama toplantıları yapacak.

YÖK Başkanı Saraç ve beraberindeki heyet, 14 Eylül'de EUA'nın Yönetim Kurulunda bilgilendirme yapmak üzere davet edildi.

THE'nın konuya ilişkin haberine "https://www.timeshighereducation.com/news/turkeys-higher-education-chief-defends-purge" adresinden ulaşılabiliyor.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 15:05
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTHE Yök Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ