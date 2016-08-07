'THE' YÖK Başkanı Saraç'ın mektubunu yayımladı

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Bologna İzleme Komitesi'nin de içinde yer aldığı yükseköğretim odaklı 100'e yakın kurum ve kuruluşa FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdi.

YÖK Başkanı Saraç, özellikle dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın (THE) 23 Temmuz'da internet sitesi üzerinden yaptığı bir haberinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türk yükseköğretim alanında alınan bazı kararların haksız bir şekilde eleştirilerek yanlış, taraflı ve eksik bilgilere yer verilmesi üzerine Avrupa'daki yükseköğretim odaklı kurum ve kuruluşlara hitaben bir bilgilendirme mektubu kaleme aldı.

Saraç'ın bilgilendirme mektubu, dünyanın en önemli üniversite sıralama kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli THE'nın internet sitesinde geniş bir şekilde yayımlandı.

"Tedbirler, üniversitelerin özerkliğinin korunması için"

THE'nın web sitesinden konuya ilişkin yayımlanan haberde, Saraç'ın mektubunda, FETÖ/PDY'nin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına sızmış olduğu, başarısız darbe girişimi sonrası söz konusu yasa dışı yapıyla bağlantısı olan üniversite personelinin açığa alınma süreçlerinin gerekçelerine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

THE'nın haberinde, YÖK'ün gerçekleştirdiği bu işlemlere yönelik yurt dışından gelen eleştirilerin farkında olduklarını belirten Saraç'ın, alınan bütün tedbirlerin üniversitelerin özerkliğinin korunması ve tesisi için alındığını ifade ettiği belirtildi.

YÖK, yakın zamanda bu konuda daha aktif bir yöntemle içerisinde bazı rektörlerin de yer alacağı heyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlara yerinde ziyarette bulunarak bilgilendirmeler ve açıklama toplantıları yapacak.

YÖK Başkanı Saraç ve beraberindeki heyet, 14 Eylül'de EUA'nın Yönetim Kurulunda bilgilendirme yapmak üzere davet edildi.

THE'nın konuya ilişkin haberine "https://www.timeshighereducation.com/news/turkeys-higher-education-chief-defends-purge" adresinden ulaşılabiliyor.