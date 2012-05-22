Terörle mücadeleyi görüştüler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ABD Başkanı Barack Obama, NATO zirvesinin gerçekleştirildiği McCormick Kongre Merkezi'nde yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'e Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Obama'ya, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda ABD'den taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi.

Gül, özellikle silahlı insansız hava araçlarının satışı konusunda netice alamadıklarını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Obama da insansız hava araçlarının satışı konusunda, ''ihtiyacınızı anlıyoruz. Bizim de gündemimizde var bu konu ama bu tek başına yapabileceğim bir şey değil. Önümüzde Kongre var'' dedi.

Suriye konusu

Cumhurbaşkanı Gül, Suriye konusunun uluslararası camianın meselesi olduğunu, ikili mesele olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Gül ayrıca, Türkiye ve ABD'nin birlikte yaptıkları çalışmaları daha da yoğunlaştırmasını ve ABD'den daha ön planda rol oynamasını beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Obama da ''Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın, sizinle aynı çizgideyiz. Bunun uluslararası bir sorun olduğu hususunda hiçbir şüphemiz yok'' yanıtını verdi.

Gül, NATO ortakları toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen NATO ortakları toplantısına katıldı.Liderler seviyesindeki toplantıya, NATO misyonlarına en fazla mali ve askeri katkı yapan ülkeler davet edildi.

Öte yandan, Chicago zirvesinin bir genişleme zirvesi olmamasına karşın, zirve kapsamında, üyelik perspektifi umudu olan 4 ülke, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Gürcistan'ın katıldığı, dışişleri bakanları seviyesinde bir toplantı da yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil etti.

Bu toplantıyla, Chicago'da 25'incisi düzenlenen NATO zirvesi sona erdi.

Öte yandan Bakan Davutoğlu, Bosna Hersek ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları, AB Yüksek Temsilcisi Ashton ve Makedonya'nın savunma bakanıyla da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.