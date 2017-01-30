Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86238
ALTIN
145.599
DOLAR
3.7768
STERLIN
4.7285
EURO
4.0375
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

'Terörizm tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kanada'daki cami saldırısına ilişkin, "Saldırı bir kez daha terörizmin tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit olduğunu gösterdi." dedi.

'Terörizm tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kanada'daki cami saldırısına ilişkin, "Saldırı bir kez daha terörizmin tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit olduğunu gösterdi." dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:38
29 Okunma
'Terörizm tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 6 kişinin öldüğü Kanada'da bir camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Mogherini, Kanada'daki cami saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının bir kez daha terörizmin, dinleri, inançları ya da uyrukları ne olursa tüm dünyadaki vatandaşlar için bir tehdit olduğunu gösterdiğini kaydeden Mogherini, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kanada yönetimine başsağlığı diledi.

Kanada gibi, AB'nin de din ve çeşitlilik özgülüğünü, toplumları güçlendiren bir kaynak olarak desteklediğini belirten Mogherini, bu özgürlükleri koruyup, teşvik edeceklerini vurguladı. Mogherini, Kanada ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, şiddet içeren aşırıcılık ve her türlü terörizmle mücadele etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörFederica MogheriniAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler mahkemeye çıkarıldı
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler mahkemeye çıkarıldı
'Senin bunları vermemen aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır'
'Senin bunları vermemen aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır'
Tacikistan'da çığ: 7 ölü
Tacikistan'da çığ: 7 ölü
Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepkiler
Trump'ın göçmen kararına dünyadan tepkiler
'Yunanistan'a önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almaları'
'Yunanistan'a önerimiz 8 darbeci askeri kendi ordularına almaları'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ