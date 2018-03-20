Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı

AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'de, YPG/PKK'dan geriye çok sayıda tahrip edilmiş yapı ve araçlar kaldı.

Duvarları yıkılan binalar kullanılamaz halde

AA'nın görüntülediği Afrin ilçe merkezi ile Racu belde merkezinde çok sayıda bina ve dükkanda, teröristlerin duvarlara içlerinden geçebileceği genişlikte açtığı delikler bulunuyor.

YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıktı.

Duvarlarında gedikler oluşan dükkanlar kullanılamaz durumda.

Öte yandan teröristler, yapılara büyük maddi hasar vermelerine karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında meskun mahal savaşına girmeye cesaret edemediği için bu deliklerin çoğunu kullanamadan kaçtı.

Araçlar halen yanıyor

Teröristler kent merkezini terk ederken toplu taşıma, çöp toplama ve yol yapımında kullanılan araçları da yaktı. Çok sayıda aracın bir arada yakılarak tahrip edildiği park yerinde, mazot artıklarının yanmaya devam ettiği görüldü.

ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, teröristlerin sözde belediye meclisine ait araçları ve bazı dükkanları kaçmadan önce yaktığını söyledi.

TSK'nın Afrin ilçe merkezine girmeden önce İHA'larla kaydettiği görüntülerde örgütün birçok araç, bina ve dükkanı yaktığı kanıtlanmıştı.

Terör örgütünün, Afrin merkezinden çekilirken bombayla tuzakladığı yapılarda meydana gelen patlama sonucu da bazı binalar çökmüş ve içlerindeki siviller hayatını kaybetmişti.

Gerek kent merkezi gerek beldelerde örgütün mayın ve el yapımı patlayıcılarla çok sayıda tuzaklama yaptığı biliniyor.

Binalardaki tuzaklamalar, evlerine dönmek isteyen siviller için de büyük endişe kaynağı oluşturuyor.

Ayrıca, ilçe merkezinin çevresinde, teröristler tarafından kilometrelerce uzunlukta kazılmış hendekler ve toprak yığınlarından oluşturulmuş setler bulunuyor.