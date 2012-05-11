Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'da bu sabah meydana gelen bombalı saldırıların, Suriye'yi hedef alan "terörist bir komplonun kanıtı" olduğunu öne sürdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, saldırıların, ülkenin, bu tür eylemleri destekleyen taraflardan silah ve para alan örgütlerin düzenlediği terörist saldırıların hedefi olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın bu görüşü, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta yer aldı.

Başkent Şam'da bu sabah düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 55 kişinin öldüğü, 372 kişi yaralandığı belirtilmişti.



