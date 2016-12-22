BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, milyonlarca kişinin dün Berlin’deki Breidscheidplatz Meydanı’nda yaşananlar nedeniyle sarsıldığına ve üzüntülü olduğuna işaret ederek "Bu çok zor bir gün." diye konuştu.

Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’ın üzerinde kişinin yaralandığını ifade eden Merkel, eylemi "zalimce" ve "akıl almaz" olarak nitelendirdi.

Merkel, bu saatlerde hayatını kaybedenleri, yaralıları, onların ailelerini ve yakınlarını düşündüğünü kaydetti.

Henüz olayla ilgili kesin bir şeyin bilinmediğini söyleyen Merkel, "Ancak şu anki duruma göre terör saldırısı ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, eylemin Almanya'da koruma ve iltica talebinde bulunan bir kişi tarafından yapılmış olmasının doğrulanması durumunda bunun herkes için katlanamaz bir şey olacağını da bildiğini ifade etti.

Ülkenin derin bir yas içinde birlikte olduğunu belirten Merkel, "Olay tüm ayrıntısıyla aydınlanacak. Yasaların öngördüğü en sert şekilde cezalandırılacak." dedi.

AA