Terör örgütünün Avrupa üssü: Avusturya

Darbeye tepki gösteren insanlar üzerine baskı ve sindirme politikası uygulayan Avusturya hükümeti, terör örgütü PKK'ya kucak açmaya devam ediyor. PKK'lı teröristlerin Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadır kurmalarına izin veren hükümet, teröristlerin baskın ve işgallerini de görmezden geliyor.

PKK yandaşları, en son devlet televizyonu ORF'nin Genel Merkezini basarak darbeciler gibi zorla bildiri okutmak istedi. Televizyon önünde izinsiz gösteri düzenleyen PKK'lılar, önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Daha sonra güvenliği aşarak binaya giren bir grup PKK'lı, bildiri metninin haberlerde okunmasını istedi. Olay yerine gelen polis, grubu gözaltına almak yerine dışarı çıkarak binayı terk etmelerini sağladı. ORF televizyonu baskınına katılanlardan birisinin iki gün sonra bu kez Wels kentindeki Türk derneğine saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Viyana'da geçtiğimiz pazar günü yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, "terör saldırısı" paniğine neden oldu. Türkiye aleyhine slogan atan grup, çevrede kendilerine tepki gösteren bir diğer gruba saldırdı. Polisin müdahale ettiği olayda çevredeki kafelerde oturanlar bombalı terör saldırısı olacağı düşüncesiyle kaçışmaya başladı. Yaşanan panik nedeniyle kafe ve restoranlarda maddi hasar meydana geldi. Avusturya medyası, PKK'lıların neden olduğu olayın faturasını ülkede yaşayan Müslümanlara kesti. Medyada, söz konusu olay "Savaştayız: Allahu Ekber sloganları izdihama neden oldu" başlığıyla yansıtıldı.

Ofise ve derneğe saldırı

PKK yandaşları, geçtiğimiz ay Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine bağlı şehir merkezindeki Kültür ve Turizm Tanıtım Ofisi'ni bastı. Ofise müşteri gibi gelen bir kadın militan kapıyı açtırırken, arkasından yaklaşık 10 PKK sempatizanı ofise girerek Türkiye'nin turizm potansiyelini anlatan broşürlerin bulunduğu paketleri tahrip etti. Ofisin penceresinden yaklaşık yarım saat terör örgütü propagandasını yapan grup, polisin geleceğini haber alarak olay yerinden kaçtı. Teröristler halen yakalanamadı.

Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels şehrinde faaliyet gösteren Avrasya Kültür ve Spor Derneğine molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıda derneğin camı kırılırken, yakalanan 2 kişinin PKK sempatizanı olduğu belirtildi.

Vatandaşları dövdüler

Türkiye aleyhine yürüyüş düzenleyen PKK sempatizanları, Şubat 2016'da bir Türk vatandaşına saldırarak darp etti. Yukarı Avusturya eyaletinde Tulln şehrinin Streithofen kasabasında yaşayan Ahmet Emin Yağan, alışveriş yapmak üzere aracıyla çıktığı yol üzerinde PKK'lıların saldırısına uğradı. Sopa ve yumruk darbeleriyle kafasından ve yüzünden yaralanan Yağan, hastaneden darp raporu aldı. Avusturya medyası, bu olayı Yağan'ın aracını göstericilerin üzerine sürdüğü ve çok sayıda insanı ezdiği iddiasıyla duyurdu. Yağan, saldırgan PKK'lılara, kendisini korumayan polislere ve yalan haber yazan medya kuruluşlarına dava açtı.

Viyana Uluslararası Havalimanı'nda, 6 Ocak 2016'da izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, "Biji Erdoğan-Yaşasın Erdoğan" diye karşılık veren Kürt kökenli taksici E.A'ya saldırdı. Saldırganlar tarafından darbedilen E.A'nın burnu kırılırken, olay yerinden kaçan saldırganlar bulunamadı.

Darbe karşıtlarına baskı

Avusturya hükümeti, yasalar çerçevesinde hareket eden kuruluşları ise baskı altına almaya çalışıyor. Başarısız darbe girişiminden sonra ülkede yaşayan Türklere ve Müslümanlara yönelik baskı ve sindirme politikaları arttı.

Türkiye karşıtı açıklamalarını artıran Başbakan Christian Kern ile Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Wiener Neustadt'ta Türk bayraklarının yasaklanmasından sonra ülkede Türk derneklerinin kapatılması, bozkurt işareti yapanların cezalandırılması, Türklerin gösteri ve yürüyüş hakları ile Avusturya vatandaşlıklarının iptal edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.