Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98315
ALTIN
234.618
DOLAR
6.1049
STERLİN
8.0309
EURO
7.1626
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme...
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir köyü bastı, en az 10 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu. Köyü kuşatan YPG/PKK'lı teröristler, evlerinden çıkarttığı sivillerin girişini engelliyor.

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir köyü bastı, en az 10 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu. Köyü kuşatan YPG/PKK'lı teröristler, evlerinden çıkarttığı sivillerin girişini engelliyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
4 Okunma
Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da 10 sivili öldürdü

DEYRİZOR/ANKARA

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Ebu Elnitel köyüne onlarca zırhlı askeri araç ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait Apache helikopter eşliğinde dün öğleden sonra baskın yaptı. 

YPG/PKK, köye, DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bahanesiyle girerek en az 10 sivili öldürdü, çok sayıda sivili ise alıkoydu.

Köylüleri darbeden YPG/PKK'lı teröristler, bazı evlerden para, cep telefonu ve altın gibi değerli eşyaları çaldı, birçok eve el koydu.

Siviller evlerine giremiyor

YPG/PKK, halihazırda köyü kuşatmış durumda. Sivillerin eve girişlerini engelliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YPG/PKKDeyrizor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Ortadoğu'dan Patriotları çekeceği iddiası
ABD'nin Ortadoğu'dan Patriotları çekeceği iddiası
İtalya'dan Macron'a tepki
İtalya'dan Macron'a tepki
İngiliz ana muhalefet liderinden Filistin'i tanıma sözü
İngiliz ana muhalefet liderinden Filistin'i tanıma sözü
Irak ve Suriye'de terör tehdidi devam ediyor
Irak ve Suriye'de terör tehdidi devam ediyor
İran'dan Trump'a petrol fiyatlarını düşürme önerisi
İran'dan Trump'a petrol fiyatlarını düşürme önerisi
Rejim ve destekçileri İdlib'e saldırmaya devam ediyor
Rejim ve destekçileri İdlib'e saldırmaya devam ediyor
Güney Kore'den ABD'ye İran yaptırımları uyarısı
Güney Kore'den ABD'ye İran yaptırımları uyarısı
FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında ABD'de iddianame hazırlandı
FETÖ'cü Kemal Öksüz hakkında ABD'de iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın May ile görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ