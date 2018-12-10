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Terör örgütü YPG/PKK DEAŞ elebaşını para karşılığı serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ elebaşını 100 bin dolar karşılığında salıverdi.

Terör örgütü YPG/PKK DEAŞ elebaşını para karşılığı serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ elebaşını 100 bin dolar karşılığında salıverdi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:43
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Terör örgütü YPG/PKK DEAŞ elebaşını para karşılığı serbest bıraktı

DEYRİZOR 

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ele geçirdiği terör örgütü DEAŞ'ın elebaşını 100 bin dolar karşılığında serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK Deyrizor'daki çatışmalar sırasında Said Üveyyid isimli DEAŞ elebaşını alıkoydu.

Örgüt, 1,5 ay elinde tuttuktan sonra Üveyyid'i 100 bin dolar karşılığında salıverdi.

Üveyyid'in Deyrizor'un Tayyana beldesindeki evinde kutlama yemeği verdiği öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK ağustos ayında da 40 DEAŞ'lı teröristi Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduktan sonra para karşılığı serbest bırakmıştı.

YPG/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ'lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı da daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DEAŞ'lı teröristleri şehirden tahliye etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü YPG/PKKDeaş
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