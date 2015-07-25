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'Terör bilimsel mirasımızı yok etmek istiyor'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin teröre karşı ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu terörün Irak'ın sosyal ve bilimsel mirasını yok etmek istediğini belirtti.

'Terör bilimsel mirasımızı yok etmek istiyor'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin teröre karşı ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu terörün Irak'ın sosyal ve bilimsel mirasını yok etmek istediğini belirtti.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:03
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'Terör bilimsel mirasımızı yok etmek istiyor'

BAĞDAT

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin teröre karşı ciddi risklerle karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, "Bu terör, Irak'ı parçalayıp geriye götürmek, tüm sosyal ve bilimsel mirasımızı yok etmek istiyor" dedi.

İbadi, Bağdat'ta İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulusal ve Birleşik Vatandaşlık Kimliği" toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadelelerinin bir ayağını da teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın teşkil ettiğini söyleyerek, "Irak vatandaşlarına tahsis edilecek birleşik ulusal kimliklerin bir an önce çıkarılmasını umuyoruz" diye konuştu.

Başbakan İbadi, Irak'ın vatandaşlar hakkında bilgi ve dokümantasyon ile nüfus sayımı konusunda bölgedeki en köklü ülkelerden biri olduğunu savunarak, "Fakat maalesef daha sonra teknolojik gelişmelere ayak uydurmak konusunda büyük bir cehalet söz konusu oldu. Devrik rejim (Saddam dönemi), ülkeyi savaş ve çatışmalara sürüklediğinden teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta aciz kaldı. Bununla da yetinmeyip bu gelişmelerin gerisinde kalmayı yeğledi" ifadelerini kullandı.

2003 yılında Irak'ta internetin olmadığına dikkati çeken İbadi, sınırlı internet paketlerinin sadece bazı devlet adamlarına tahsis edildiğini ve Irak halkının o dönemlerde dünyada yaygın olan cep telefonlarından dahi mahrum bırakıldığını sözlerine ekledi.

Irak'ta yolsuzlukla mücadele ettiklerini de sözlerine ekleyen İbadi, bunun üstesinde sözle değil icraatla gelinmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 15:21
Anahtar Kelimeler:
Irakönce VatanHaydar El-İbadi
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