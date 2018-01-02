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Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail, Filistinli cesur kız Temimi ile annesinin gözaltı süresini 8 gün uzattı

Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

İsrail, Filistinli cesur kız Temimi ile annesinin gözaltı süresini 8 gün uzattı

02 Ocak 2018 Salı 09:35
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Temimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
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İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün uzattı.

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra, güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." denildi.

İsyan eylemlerine katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor

Temimi ile annesinin sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun çalışmalarına karşı koymak, isyan eylemlerine katılmak ve başkalarını bu eylemlere katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara karışmak ve Facebook hesabından olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor." ifadelerine yer verildi. 

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, geçen perşembe günü Temimi ailesinin gözaltı süresini 5 gün uzatmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TemimiFilistinli KızHanzala Cesaret ödülüCesur Kız
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