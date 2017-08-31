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"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 15:03
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"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadiTürkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakHaydar El-İbadiTürkmenTelaferDeaş
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