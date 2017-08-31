"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.
AA
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.
AA