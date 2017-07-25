Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hazırlıkları sürüyor

Irak ordusunda görevli Albay Fahad Abdullah Tayi, "Telafer kent merkezine 40 kilometre mesafede yer alan Baduş bölgesine sabahın erken saatlerinde yüzlerce askeri taşıyan yaklaşık 100 askeri araç konuşlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Tayi, askerlerin Baduş bölgesine çıkartılmasının amacının DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer'e doğru harekete geçip, kentin geri alınması olduğunu söyledi.

Telafer operasyonunun ne zaman başlayacağına da değinen Tayi, "Operasyonun başlama tarihini Başkomutan Haydar el-İbadi belirleyecektir. Bu da savaş cephelerindeki komutanlardan gelen raporların ışığında, askerlerin hazır olmasıyla alakalıdır." dedi.

Tayi, "Kentin geri alınması için yapılan hazırlıklar ve cephelerdeki hareketlilik operasyonun önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlayacağını gösteriyor." diye konuştu.

Telafer'in geri alınması için yapılacak askeri operasyonun Musul kent merkezindekine benzemediğini de dile getiren Tayi, Telafer'deki operasyonda asıl rolün Irak Hava Kuvvetleri ve uluslararası koalisyon güçlerinde olduğunu kaydetti.

Musul'un 63 kilometre batısı, Türkiye sınırının da 82 kilometre güneyinde yer alan Telafer ilçesi 16 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmişti.