Tel Aviv'de patlama

Tel Aviv’de bir bina şiddetli patlama sonucu yıkıldı ve enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi! Olayda 12 kişi yaralandı. Tamamen yıkılan 3 katlı binadaki patlamanın sebebi henüz bilinmiyor..
28 Kasım 2017 Salı 01:59
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İsrail'in Tel Aviv kentinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki bazı evlerde yangın çıktığı öğrenildi.
İsrail'in Tel Aviv kentinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki bazı evlerde yangın çıktığı öğrenildi.
Tel Aviv’de bir bina şiddetli patlama sonucu yıkıldı ve enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi! Olayda 12 kişi yaralandı. Tamamen yıkılan 3 katlı binadaki patlamanın sebebi henüz bilinmiyor..