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Tel Aviv'de patlama

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki bazı evlerde yangın çıktığı öğrenildi.

Tel Aviv'de patlama

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki bazı evlerde yangın çıktığı öğrenildi.

28 Kasım 2017 Salı 01:59
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Tel Aviv'de patlama

Tel Aviv’de bir bina şiddetli patlama sonucu yıkıldı ve enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi! Olayda 12 kişi yaralandı. Tamamen yıkılan 3 katlı binadaki patlamanın sebebi henüz bilinmiyor..

Anahtar Kelimeler:
TelavivPatlamaYangınİSRAİL
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