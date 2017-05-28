Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97533
ALTIN
145.781
DOLAR
3.5801
STERLIN
4.5703
EURO
4.0019
Sanayide istihdam azaldı
Sanayide istihdam azaldı
Ticari taksilere denetim
Ticari taksilere denetim
Ayçiçekleri "strese" girdi
Ayçiçekleri "strese" girdi
"Yedincilik hedefine ulaştık"
"Yedincilik hedefine ulaştık"
İbrahim Erkal’ın son röportajı!
İbrahim Erkal’ın son röportajı!

Tel Aviv'de İsrail işgali protesto edildi

İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi.

Tel Aviv'de İsrail işgali protesto edildi

İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla Tel Aviv'de düzenlenen gösteride Filistinlilere yönelik uygulamalar protesto edildi.

28 Mayıs 2017 Pazar 14:41
18 Okunma
Tel Aviv'de İsrail işgali protesto edildi

TEL AVİV

Doğu Kudüs işgalinin 50. yılı dolaysıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Filistin devletinin kurulması için destek gösterisi düzenledi.

Barış Şimdi (Peace Now) ve diğer bazı İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen gösteride, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları protesto edildi.

"İnsanları zorla yöneten bir devlete dönüştük"
Gösteride bir konuşma yapan Peace Now Başkanı Avi Buskila, "Yahudiler için 50 yıl önce demokrat bir devlet iken 50 yıl sonra diğer insanları zorla yöneten bir devlete dönüştük. Bugün buna bir nokta koyuyoruz. Bugün demokratik bir İsrail devleti için vatandaşlar olarak evimizi korumak için ayağa kalkıyoruz. Bugün burada Yahudi ve demokrat bir devlette geleceğimizi sağlamak için mücadele ilan ediyoruz." dedi.

İsrail Parlamentosundaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde de gösteride yaptığı konuşmada, Filistin Devlet Başkanı'nın göstericilere gönderdiği selam ve barış mesajını okudu.

Avde, AA muhabirine açıklamada ise işgalin 2 temel unsurla sona ereceğine dikkati çekerek, "Birincisi işgale maruz kalan halkın mücadelesi, ikincisi de işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı. Tel Aviv'de on binlerce kişi işgale karşı meydanlara çıkıyorsa bu dengenin ikinci ayağı olan işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı demektir. Biz de bu ikinci unsuru önemsiyoruz. Bizim de buna katılmamız ve destek vermemiz gerekiyor. Böylece İsrail içinde çoğunluk Netanyahu'ya karşı çıkar, işgali bitirir ve Filistin devletinin kurulmasına vesile olur." şeklinde konuştu.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da Kıptileri hedef alan saldırıyı DEAŞ üstlendi
Mısır'da Kıptileri hedef alan saldırıyı DEAŞ üstlendi
Filistinli mahkumlar açlık grevine son verdi
Filistinli mahkumlar açlık grevine son verdi
Kudüs, Ramazan için kandillerle süslendi
Kudüs, Ramazan için kandillerle süslendi
SURİYE SAVAŞININ PERDE ARKASI ?
SURİYE SAVAŞININ PERDE ARKASI ?
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Avustralya'da ilk teravih kılındı
Akdeniz'de sığınmacı faciası
Akdeniz'de sığınmacı faciası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ