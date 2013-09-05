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BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi, Cenevre-2 Konferansı çalışmalarına destek amacıyla G-20 Zirvesi'ne gidiyor.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM ve Arap BirliğiSuriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'nin G-20 Zirvesi'nde Cenevre-2 Konferansı çalışmalarında kendisine destek vermek amacıyla Rusya'ya geleceğini bildirdi.

Ban, "Dünyanın Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı ihtimaline ilişkin kaygılara odaklandığı bir dönemde Cenevre'de uluslararası konferansın toplanması için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Suriye'deki katliamı sonlandırmak için tek yol diplomatik çözüm" görüşünü ifade etti.