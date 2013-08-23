Tehlikeli silahlara izin vermeyiz

KUDÜS



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Masum sivillere karşı kimyasal silah kullanımının son derece rahatsız edici olduğunu" belirtti.



Netanyahu, Suriye rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



"Masum sivillere karşı kimyasal silah kullanımı son derece rahatsız edicidir" ifadelerini kullanan Netanyahu, bunun doğrulanması durumunda, Suriye rejimi tarafından halkına yapılan trajik suçlar listesine korkunç birinin daha ekleneceğini dile getirdi.



Netanyahu, Suriye'de bulunan BM heyetinin, dün saldırının gerçekleştiği bölgeye gitmesinin engellenmesinin "Absürt" olduğunu ifade etti.



Suriye'nin "İran'ın oyun sahası haline geldiğini" savunan Netenyahu, şunları kaydetti:



"İran, piyonu olan Suriye ve kontrolünde olan Hizbullah'ın sivillere karşı yaptığı bu saldırıları ve yaratılan acılara, dünyanın nasıl tepki vereceğini izliyor. Bu olaylar bize bir kez daha kanıtladı ki, dünyanın en tehlikeli rejimlerinin en tehlikeli silahlara sahip olmasına izin veremeyiz."





AA