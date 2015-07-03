'Tehditlere boyun eğmeyeceğiz'

ATİNA - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin şartlarının halk oylamasına sunulacağı 5 Temmuz Pazar günü sadece Avrupa'da kalmayı kararlaştırmayacaklarını, Avrupa halklarıyla eşit haklara sahip ve onurlu bir şekilde yaşamaya karar vereceklerini söyledi.

Sintagma Meydanı'nda düzenlenen mitingde kendisini dinleyenlere Pazar günü "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulunan Çipras, bu oylarla Avrupa'da gelen tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Referandumda "evet" oyu kullanacaklara da seslenen Çipras, "Pazartesi günü sonuç ne olursa olsun kazanan biz olacağız. Bu ikileme 'hayır' demekten bazı kesimler korkuyorlar. Pazar günü sonuçlardan ne çıkarsa çıksın, pazartesi günü tüm Yunan halkı olarak yine beraber hareket edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'nın kurucu değerleriyle yine Avrupa'dan gelen tehditler arasında çok fark ve çok çelişki olduğunu dile getiren Çipras, şunları kaydetti:

"Bütün Avrupa şu anda gözlerini sizlerin üzerine dikti. Hiç kimsenin Yunanistan'ı doğal coğrafi alanından ayırmaya hakkı yoktur. Aynı zamanda Avrupa'yı dağıtmaya da hakkı yoktur. Bugün protesto gösterisinde bulunmuyoruz, bugün demokrasiyi kutluyoruz. Hiç kimse hayat, umut ve iyimserlik kaygılarını gözardı edemez. Biz Avrupa'nın yeniden, kurulduğu dönemdeki değerlerine dönmesini istiyoruz. Kemer sıkma politikalarıyla halkları çıkmaza sürükleyen uygulamaları bir kenara bırakmasını istiyoruz. Pazar günü bütün Avrupa ve dünyaya demokrasi, onur ve umut mesajı gönderilecek. Pazar günü sadece Avrupa'da kalmayı kararlaştırmıyoruz, Avrupa halklarıyla eşit haklara sahip ve onurlu bir şekilde yaşamaya karar veriyoruz.

Sadece Avrupa'da kalmaya karar vermiyoruz. Aynı zamanda onurla yaşamaya, eşitler önünde eşit yaşamaya karar veriyoruz. Yunanistan Avrupa kültürünün beşiği olmaya devam edecek. Hiç kimsenin Avrupa'nın demokratik kültürünü ortadan kaldırmasına izin vermeyeceğiz."

Başbakan Çipras son olarak büyük ve onurlu bir "hayır" çağrısında bulunarak, sözlerini "Sizleri terörize eden herkese sırtınızı dönün çünkü Yunanistan'ın elinde en güçlü silah var, bu silah da Yunanistan'ın haklarıdır. Özgürlük, erdemli ve cesur olmayı gerektiriyor. Bizler ve sizler, hepimiz cesuruz, hepimiz özgürüz. Ne olursa olsun kazanan Yunanistan olacak. 'Hayır' ile bir tarih yazılacak" diye tamamladı.

Bu arada Çipras'ın konuşması öncesi gruptan ayrılan ve kendilerini "anarşist" olarak adlandıran kişilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çok sayıda kişi gazdan etkilenirken polis göstericilerden bir kişiyi gözaltına aldı.