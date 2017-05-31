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TDV'den Yemen'e gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'in Taiz şehrindeki ihtiyaç sahiplerine bin 500 koli gıda yardımında bulundu.

TDV'den Yemen'e gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'in Taiz şehrindeki ihtiyaç sahiplerine bin 500 koli gıda yardımında bulundu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:16
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TDV'den Yemen'e gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan yardımları kapsamında Yemen'in Taiz ilindeki ihtiyaç sahiplerine bin 500 koli gıda yardımı gönderdi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, TDV'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği halinde düzenlediği organizasyon kapsamında Taiz'e ulaşan bin 500 koli gıda yardımı, Yemen'deki Toplumsal Islah ve Hayır Derneği tarafından dağıtılmaya başlandı.

Dernek Başkanı Abdulkerim Şeyban, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda Yemenlilerin desteğe çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye, Taiz'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar ülke genelindeki farklı bölgelerde iki yıldan uzun süredir devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet VakfıTdvYemenTaiz
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