TDV'den Kamerun'da kurban yardımı

DAKAR

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamerun’da ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban yardımı yaptı.

TDV tarafından yapılan açıklamada, Kamerun'un iki bölgesinde yaklaşık bin hisse kurban kesimi yapan vakfın3 bin 750 aileye kurban eti ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin vekaletle emanet ettiği kurbanları güvenle yerine ulaştırdı. Bu sene kurban vekaletinde geçen seneyi geride bırakarak yeni bir rekora imza atan TDV, 145 ülkede yapılan kurban organizasyonunu başarıyla tamamladı." ifadesine yer verildi.

TDV gönüllülerinin, Kurban Bayramı'nı dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlarla geçirdiği vurgulanan açıklamada, bayramın birleştiriciliğini ve yardımlaşmayı bizzat deneyimledikleri, Türkiye’yi ümmetle bir kez daha kaynaştırma fırsatı bulduğu kaydedildi.