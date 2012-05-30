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TBMM Başkanı Çiçek, Somali Meclis Başkanı Şeyh Aden ile görüştü

Çiçek: ''Türkiye her zaman sizlerin yanındadır'' Şeyh Aden: ''Türkiye'nin yaptığı yardımlar sayesinde Somali'de çok sayıda insan açlıktan ölmekten kurtuldu''

TBMM Başkanı Çiçek, Somali Meclis Başkanı Şeyh Aden ile görüştü

Çiçek: ''Türkiye her zaman sizlerin yanındadır'' Şeyh Aden: ''Türkiye'nin yaptığı yardımlar sayesinde Somali'de çok sayıda insan açlıktan ölmekten kurtuldu''

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:16
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TBMM Başkanı Çiçek, Somali Meclis Başkanı Şeyh Aden ile görüştü

     TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Somali'de yaşanan geçiş döneminin ardından devletin yeniden inşası gibi yapılacak çok önemli işler olduğunu belirterek, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında ve desteğe hazır olduğunu söyledi.
     TBMM Başkanı Çiçek, Somali Meclis Başkanı Şerif Hasan Şeyh Aden ile Meclis'te bir araya geldi. 


     Türkiye ve Somali'nin dost ve kardeş iki ülke olduğunu söyleyen Çiçek, ilişkilerin gönülden olduğunu vurguladı.
     Somali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Çiçek, şunları söyledi:
     ''Arzumuz, isteğimiz Türkiye olarak huzurun barışın bir an evvel tesis edilmesi, oradaki kardeşlerimizin daha huzurlu daha mutlu bir ortamda yaşamasıdır. Türkiye'nin çabası budur, gayreti budur, yaptığı, yapmakta olduğu işlerin önü de arkası da budur.''
     Türkiye'nin Somali'de yaşanan sıkıntıların çözümünü kolaylaştırma gayretinde olduğunu ifade eden Çiçek, ''Somali halkı çok acılar çekti, çekmeye de devam ediyor. Ben barışı, huzuru bir an evvel fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum'' dedi. 
     Çiçek, Somali'de şu anda bir geçiş dönemi yaşandığını hatırlatarak, bunun bir an önce başarılı bir şekilde sonlanarak normal düzene geçilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.
     Çiçek,''Türkiye her zaman sizlerin yanındadır ve elinden gelen her türlü çabayı da gösteriyor" diye konuştu.
      Somali'de kurucu meclisin kurulması, yeni anayasanın yapılması, hükümetin, başbakanın ve cumhurbaşkanının belirlenmesi gibi yapılacak çok iş olduğunu kaydeden Çiçek, "Bunlar çok önemli konular. Bütün bunların gerçekleşmesi için uzlaşmadan başka bir yöntem gözükmüyor. Onun için uzlaşma Türkiye'nin desteklediği, arzu ettiği bir yol. Bizim de kendi içimizdeki problemleri çözerken mümkün olduğu kadar aradığımız bir yol ve yöntemdir. Dolayısıyla bu kadar önemli olaylar ancak uzlaşarak yapılabilir" dedi.

"Somali halkı Türkiye'nin desteğini unutmayacak"

Somali Meclis Başkanı Şeyh Aden ise, Türkiye'nin yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye 2011 yılında yaptığı ziyaretin bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Şeyh Aden, "Çünkü dünya liderlerine Somali'nin artık gidilebilecek bir yer olduğunu gösterdi. Ayrıca insani krizimiz boyunca Türkiye halkından çok büyük yardımlar gördük. Bunun için şükran borçluyuz. Türkiye'nin desteği sayesinde Somali'de çok sayıda insan açlıktan ölmekten kurtuldu" dedi.

İstanbul'da 31 Mayıs'ta başlayacak Somali konulu konferansının ülkede geçiş dönemini başarılı şekilde atlatmak için yararlı olacağını umduğunu kaydeden Şeyh Aden, Türkiye'den geçiş sonrası dönemde de kurulacak yeni parlamento ile ilişkiler konusunda yardım istedi. Şeyh Aden, Türkiye'den yeni parlamento binasının tefrişi, personelin eğitimi gibi konularda yardım talep etti. Şeyh Aden, sadece başkent Mogadişu'da değil, El Kaide'ye bağlı Eşşebab örgütünün çekildiği bölgelerde de eğitim ve sağlık gibi konularda Türkiye'den destek beklediklerini söyledi. Konuk Meclis Başkanı, Somali'nin güvenlik güçlerinin ve silahlı kuvvetlerinin eğitimi konusunda ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmasında da Türkiye'nin yardımını istediklerini dile getirdi.

Şeyh Aden, "Türkiye zor günlerimizde yanımızda oldu. Halkımız bunu asla unutmayacak" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:19
Anahtar Kelimeler:
Cemil Çiçek
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