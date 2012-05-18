TBMM Başkanı Çiçek, Makedonya'da

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin, Cumhuriyet ve demokrasi kazanımları nedeniyle, komşu ülkelerin yaşadığı bazı sıkıntıları yaşamadığını söyledi.

Çiçek, Stone Bridge Otel'de Makedonya'da yaşayan Türklerle bir araya geldi.



Türkiye ile Makedonya'nın iki dost ülke olduğunu ve aynı coğrafyayı paylaştığını belirterek, iki ülkenin son derece iyi ve yoğun sürdürülen siyasi ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Balkanlar'ın dünyadaki hassas üç beş coğrafyadan biri olduğunu söyleyen Çiçek, ''Bir çok etnik kökene mensup insanlar bu coğrafyada yaşıyor. Farklı kültürler, inançlar, etnik gruplar ama bir arada yaşamak gibi de bir mecburiyetleri var'' dedi.

Balkanlar'da huzurun, barışın tesisinin herkesin menfaatine olduğunu kaydeden Çiçek, ''Türkiye; politikasını, istikrar, barış, refahı paylaşma, birlikte iş yapma esasına göre sürdürmektedir'' diye konuştu. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Günümüzün yükselen değeri demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Bu yükselen kavramlar hepimize çok farklı fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır.

Sizler bu ülkenin sadık vatandaşlarısınız. Bizim de arzumuzun sizlerin burada kendi kimliğinizi, kültürümüzü koruyarak, geliştirerek, bu toplum içerisinde hak ettiğiniz yere gelmenizdir. Bunun için biz elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Bu çabalar sadece Türkiye'nin çabaları olmamalıdır. Bulunduğunuz yerde birlik ve beraberlik içerisinde olmanızdır. Böyle olmadığınız takdirde dışarıda yapılacak katkılar bir manada istenilen sonucu vermiyor. Sizden tek beklentimiz, burada mutlu olun, mutlu kalın. Bunun yolu, burayla tam uyum içerisinde, hukukuna uyarak, onurlu birer vatandaşı olarak ama birlik ve beraberlik içinde olmanızdır. Birlik ve beraberlik içinde olduğunuz sürece demokrasi size imkanlar çıkarır. Olmadığınız takdirde dökme suyla değirmen dönmez.''

Türkiye'nin Cumhuriyet ve demokrasi kazanımları nedeniyle komşu ülkelerin yaşadığı bazı sıkıntıları yaşamadığını belirten Çiçek, ''Demokrasi ve Cumhuriyet bize çok şey kazandırdı. Umuyoruz ki sizlere de burada çok şey kazandıracaktır ama demokrasiden istifade etmenin yolu da birbirinin hukukuna saygı göstermektir'' dedi.

Görüşmede, Türkiye-Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Türkiye-Arnavutluk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da bulundu.