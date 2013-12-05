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Tayland Kralı'ndan birlik çağrısı

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, Tayland'ın iyiliği için halkın birbirine destek olması gerektiği çağrısında bulundu

Tayland Kralı'ndan birlik çağrısı

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, Tayland'ın iyiliği için halkın birbirine destek olması gerektiği çağrısında bulundu

05 Aralık 2013 Perşembe 11:51
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Tayland Kralı'ndan birlik çağrısı
ANKARA - BBC'nin haberine göre, Tayland Kralı  Bhumibol Adulyadej, Krallık Sarayı'nın bulunduğu Hua Hin'da yaptığı geleneksel doğum günü konuşmasında, ülkenin, halkın birliği sayesinde huzurlu olduğunu söyledi.

Kral Adulyadej, bütün Taylandlıların halkın iyiliği, ülkenin istikrarı ve güvenliğini gözeterek davranması gerektiğine dikkati çekti.

Çok sayıda kişinin, Kral Adulyadej'i görmek için Krallık Sarayı'nın etrafında toplandığı ve ''Sen çok yaşa Kral'' diye sloganlar attığı belirtildi. Halkın bölgeye gelebilmesi için ek otobüs ve tren seferlerinin düzenlendiği kaydedildi.

Tayland'da siyasi görevi bulunmayan Kral, toplumsal kriz dönemlerinde yatıştırıcı ve birleştirici rol üstleniyor.

Ülkede yönetim karşıtları, ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürerek, Başbakan Yinglak Şinavatra'nın istifasını istiyor. Protestocuların lideri Sutep Tagsuban, AFP'ye yaptığı açıklamada, amaçlarına ulaşana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 05.12.2013 11:52
Anahtar Kelimeler:
Kral
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