Tayland hükümeti FETÖ yapılanmasını araştıracak

Tayland'da adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinin Tayland hükümetinden ülkede faaliyet gösteren FETÖ ile ilişkili kurumların araştırılmasını istediğini söyledi.

Hükümetin Türkiye'nin isteğini yasalara uygun şekilde yerine getireceğini belirten yetkili, Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Osman Bülent Tulun'un FETÖbağlantılı olmakla suçladığı Tayland Türkiye İşadamları Derneğinin (TTBA) terörist bir şebekeyi desteklediği anlaşılırsa hakkında kanuni işlem yapılacağını ifade etti.

Tayland'da yaklaşık 700 Türk yaşıyor.