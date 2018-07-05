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Tayland'da mağaradaki su seviyesini düşürmeye çalışılıyor

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Tayland'da mağaradaki su seviyesini düşürmeye çalışılıyor

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
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Tayland'da mağaradaki su seviyesini düşürmeye çalışılıyor

MAE SAI

Arama kurtarma ekipleri, bu cumartesi beklenen şiddetli yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek, mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, "Şu anda endişe ettiğimiz tek şey hava durumu. Sel sularının yeniden mağarayı kaplaması riskini göze alamayız." dedi.

Daha önceki açıklamalarında çocukların bedensel yeterliliklerine göre, dalışa tam olarak hazır hale geldiklerinde ayrı ayrı çıkarılmaya başlanacağını ifade eden Narongsak, "Yüzde 100 hazır olmadan harekete geçmek zorunda kalmamız ihtimaline karşı bu sabah 13 ayrı dalgıç kıyafeti ile ekipmanın mağaranın içinde hazır bulundurulması talimatını verdim." diye konuştu.

Drenaj çalışmalarını yürüten itfaiye yetkilisi, mahsur kalan grubun bulunduğu nokta ile mağara girişi arasındaki geçit ve galerilerin tavana kadar sel sularıyla kaplı olduğunu, dolayısıyla çocukların dalarak çıkarılmasının tek seçenek olarak görüldüğünü söyledi.

Ekipler, mağara içindeki su seviyesi hala yüksek olduğundan çocukları belirli süre bulundukları yerde tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planlıyor.

Grubun mahsur kaldığı noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel sularıyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Uzmanlar, çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi hazırlık gerektireceğine dikkati çekiyor.

Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson dönemindeki bölgede ekim ayına kadar sürekli yağış beklendiğinden pek pratik görünmüyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalarak kaybolmuştu. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaylandSuMağara
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