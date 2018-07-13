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Tayland'da kurtarılan çocukların 2'si ve antrenörleri devletsiz çıktı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 2'si ve antrenörlerinin devletsiz olduğu bildirildi.

Tayland'da kurtarılan çocukların 2'si ve antrenörleri devletsiz çıktı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 2'si ve antrenörlerinin devletsiz olduğu bildirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:06
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Tayland'da kurtarılan çocukların 2'si ve antrenörleri devletsiz çıktı

Tayland haber sitesi The Nation'ın, İçişleri Bakanlığı ile Çocuk ve Gençlik Dairesine dayandırdığı haberinde, çocuklardan Pornçai Kamluang ve Adul Sam-on ile antrenörleri Ekapol Çanthawong'un devletsiz olduğu belirtildi.

Mağaradan kurtarılan 2 çocuk ve antrenörlerine 6 ay içinde vatandaşlık verilebileceği ve yetkililerin bu sürece yardım edeceği kaydedildi.

 

Tayland'daki yaklaşık 500 bin devletsiz kişiden büyük bölümünün, ulusal sınırların değiştiği veya vatandaşlık prosedürlerine sınırlı erişimin bulunduğu ücra bölgelerden geldiği ifade ediliyor.

Vatandaşlık alma sürecinde kişinin Taylandlı bir ailenin çocuğu olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mağaradan KurtarılanTaylandÇiang Rai
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