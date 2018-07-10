Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97339
ALTIN
189.693
DOLAR
4.7036
STERLİN
6.2246
EURO
5.5140
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Soluduğumuz havanın kalitesi artık cepte
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi...

Tayland'da bir çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan bir çocuk daha kurtarıldı. Mağaradan şu ana kadar 9 çocuk kurtarıldı.

Tayland'da bir çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan bir çocuk daha kurtarıldı. Mağaradan şu ana kadar 9 çocuk kurtarıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 13:07
0 Okunma
Tayland'da bir çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan bir çocuk daha kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri çocukları mağaradan çıkarmak üzere başlattıkları tahliye operasyonunun 3. günününde bir çocuğu daha güvenle dışarı çıkarmayı başardı.

Mağaradaki çocuklarla antrenörlerini çıkarmak için üç gündür devam eden operasyonda çıkarılanlar için hazırlanan bir ambülansın mağarayı terk ettiği bildirildi.

Operasyon tamamlanmadan çıkarılanların sayısına dair bilgi verilmeyeceği açıklandığından yetkililer çocuğun kurtarıldığını doğrulamadı.

Böylece önceki gün, dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 9 çocuk kurtarılmış oldu.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda bulunan 3 çocuk ve antrenörünün de bugün dışarı çıkarılması bekleniyor.

Kurtarma çalışmalarını koordine eden Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, yerel saatle 10.00'da başlayan, 19 dalgıcın katıldığı operasyonun son safhasında geride kalan 4 çocuk ve antrenörlerinin dışarı çıkarılmasının amaçlandığını bildirmişti.

Vali Narongsak, "Eğer olağanüstü bir durum yaşanmazsa 4 çocuğun ve antrenörlerinin içeride onlara eşlik edecek doktor ve 3 deniz komandosuyla dışarı çıkarılmasını umuyoruz." demişti.

Narongsak operasyonun bu aşamasının önceki iki güne göre biraz uzun sürebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaylandMağara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO kritik zirve için hazır
NATO kritik zirve için hazır
Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor
Starbucks plastik pipetleri yasaklıyor
AB'den 'Brexit istifaları' açıklaması
AB'den 'Brexit istifaları' açıklaması
Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar vefat etti
Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar vefat etti
İsrail askerlerinden 15 Filistinliye gözaltı
İsrail askerlerinden 15 Filistinliye gözaltı
Esed rejimi Ürdün sınırına yerleşti
Esed rejimi Ürdün sınırına yerleşti
İsrailli milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrailli milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Almanya’da NSU davasında karar 11 Temmuz'da
Almanya’da NSU davasında karar 11 Temmuz'da
Kefalet ücretini karşılamak için para topladılar
Kefalet ücretini karşılamak için para topladılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ