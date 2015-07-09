Tayland 90 Uygur'u Çin'e iade etti

BANGKOK - Tayland Hükümet Sözcüsü vekili Tümgeneral Weerachon Sukhonthapatipak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den geldikleri belirlenen 90 Uygur'un yönetmeliğe uygun olarak Çin'e geri gönderildiğini belirtti.

Sözcü Weerachon, Tayland hükümetinin 2 Temmuz'da 173 Uygur'u Türkiye'ye gönderdiğini de doğruladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Tayland temsilcisi Sunai Phasuk ise Çin'de ciddi insan hakları ihlalleriyle karşılaşabilecek Uygurların iade edilmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Sunai Phasuk, "Taylandlı yetkililer, ülkelerinde bulunan yabancıları iade ederken oradaki insani durumu genellikle göz önüne almıyorlar. Bunu geçmişte Rohingyalara ve Hmonglara da yapmışlardı" dedi.

Uygurların Çin'e iade edileceği iddiaları üzerine dün gece çok sayıda kişi Tayland'ın İstanbul Konsolosluğu önünde toplanmıştı. Konsolosluğu taşlayan 9 kişi gözaltına alınmıştı.