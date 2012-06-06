Tarihin en uzun açlık grevinden özgürlüğe

RAMALLAH -

, 79 günle tarihte en uzun süre açlık grevi yapan

li mahkum

'yi serbest bıraktı.



İsrailli yetkililerce bir yıllık idari hapis cezasının ardından, tutukluluğunun sona ermesi üzerine bugün serbest bırakılan Halahile'yi, El-Halil şehri yakınlarında bulunan memleketi Harsan'da, Filistin bayrağı taşıyan ve zafer çığlıkları atan yüzlerce kişi karşıladı.



Guinness için çalışma başlatıldı

Filistinli Esirler Bakanlığı, Sair Halahile ve arkadaşı Bilal Ziyab'ın 79 günle tarihteki en uzun açlık grevi yapan kişiler olarak, Guinness Rekorlar Kitabın'a girmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

İsrail yönetiminin cezaevlerinde tutuklulara uyguladığı tecrit ve idari gözaltı sürelerini sona erdirmesi, Gazze halkının hapishanelerde bulanan yakınlarını ziyarete izin verilmesi gibi taleplerle açlık grevi başlatan 32 yaşındaki Halahile, anlaşmaya varılması üzerine 79 gündür sürdürdüğü eylemine geçen ay son vermişti.