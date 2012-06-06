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Tarihin en uzun açlık grevinden özgürlüğe

İsrail, 79 günle tarihin en uzun süreli açlık grevini yapan Filistinli mahkum Sair Halahile'yi serbest bıraktı

Tarihin en uzun açlık grevinden özgürlüğe

İsrail, 79 günle tarihin en uzun süreli açlık grevini yapan Filistinli mahkum Sair Halahile'yi serbest bıraktı

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:04
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Tarihin en uzun açlık grevinden özgürlüğe
RAMALLAH - İsrail, 79 günle tarihte en uzun süre açlık grevi yapan Filistinli mahkum Sair Halahile'yi serbest bıraktı.

İsrailli yetkililerce bir yıllık idari hapis cezasının ardından, tutukluluğunun sona ermesi üzerine bugün serbest bırakılan Halahile'yi, El-Halil şehri yakınlarında bulunan memleketi Harsan'da, Filistin bayrağı taşıyan ve zafer çığlıkları atan yüzlerce kişi karşıladı.

Guinness için çalışma başlatıldı
Filistinli Esirler Bakanlığı, Sair Halahile ve arkadaşı Bilal Ziyab'ın 79 günle tarihteki en uzun açlık grevi yapan kişiler olarak, Guinness Rekorlar Kitabın'a girmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.
İsrail yönetiminin cezaevlerinde tutuklulara uyguladığı tecrit ve idari gözaltı sürelerini sona erdirmesi, Gazze halkının hapishanelerde bulanan yakınlarını ziyarete izin verilmesi gibi taleplerle açlık grevi başlatan 32 yaşındaki Halahile, anlaşmaya varılması üzerine 79 gündür sürdürdüğü eylemine geçen ay son vermişti.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:05
Anahtar Kelimeler:
Filistin
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