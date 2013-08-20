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Tarih Türkiye'nin tavrını unutmayacak

SMDK Başkanı Carba, Türkiye'nin Suriye konusunda elinden geleni yaptığını belirterek, "Tarih Türkiye'nin Suriye devrimine ilişkin takındığı tavrı unutmayacak" dedi.

Tarih Türkiye'nin tavrını unutmayacak

SMDK Başkanı Carba, Türkiye'nin Suriye konusunda elinden geleni yaptığını belirterek, "Tarih Türkiye'nin Suriye devrimine ilişkin takındığı tavrı unutmayacak" dedi.

20 Ağustos 2013 Salı 12:10
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Tarih Türkiye'nin tavrını unutmayacak
İSTANBUL

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba, AA muhabirine açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Türkiye'nin " Suriye devrimi"ni destekleyen tutumundan övgüyle söz eden Carba, "Türkler,Suriye konusunda elinden geleni yaptı. Tarih Türkiye'nin Suriye devrimine ilişkin takındığı tavrı unutmayacak" diye konuştu.

Katar yönetiminin de "Suriye devrimi"ne verdiği desteği sürdürdüğünü ifade eden Carba, "Ne Katar desteğini çekti ne de Suudi Arabistan desteğini artırdı. Bu iki ülke arasında rekabet ilişkisi yok, birbirini tamamlayan bir ilişki var. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin, Suriye'deki halkımızın devrimini desteklediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin'de Hamas'ın da kendilerini desteklediğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Carba, Gazze'deki Hükümetin Başbakanı İsmail Heniye'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Camisi'nde yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Öte yandan Suudi Arabistan ziyaretlerde bulunan Carba'nın, daha sonra Türkiye'ye gelerek Ankara'da da temaslarda bulunması bekleniyor.

 Londra'da yayınlanan El-Hayat gazetesine açıklamalarda bulunan Carba, Türkiye'nin Suriye konusundaki rolünün önemini vurgulamış, " Suriye konusunda büyük çaba sarfeden Türkler, pasaportu olmayan Suriyelileri ülkelerine kabul etti, yaralıları tedavi etti.Suriye devriminin yanında hakiki bir duruş sergileyen Türklerin bu yaptıklarını tarih unutmayacak" demişti.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 12:10
Anahtar Kelimeler:
SMDK
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