Taraflar diyaloğa girmezse şiddet sona ermez

ŞAM - Suriye'deki BM gözlemci heyetinin başkanı Tümgeneral Robert Mood, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği basın toplantısında, "yurt içinde ve dışındaki taraflar diyaloğa gerçek fırsatı tanımazsa" gözlemcilerin sayısı kaç olursa olsun şiddetin sona ermesinin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu.



Mood, Suriye'deki bir süre önce düzenlenen intihar saldırıları ve diğer bombalı saldırıların endişe verici olduğunu da ifade etti.

BM ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi Kofi Annan'ın hazırladığı 6 maddelik plan çerçevesinde oluşturulan BM gözlemci heyetinde 200 kişi bulunuyor.

Bu arada Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, tüm tarafların her türden şiddetini sert bir dille kınadıklarını söyledi.

Fevzi, siyasi sürecin başlatılması ve başarı için şiddetin sona ermesi gerektiğini yineledi.