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Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü

Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü

Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.

21 Eylül 2018 Cuma 11:58
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Tanzanya’da feribot battı: 86 ölü

DARÜSSELAM

Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam aşırı yüklendiği ileri sürülen bir feribot Viktorya Gölü'nde alabora oldu.

Ukara ve Bugolara adaları arasında seyahat eden feribotun içerisinde yüzlerce kişinin olduğu tahmin edilirken, şimdiye kadar 86 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazanın, feribotun limana sadece 50 metre uzakltayken meydana geldiği aktarıldı.

Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, normal şartlar altında yaklaşık 100 yolcu taşıması gerektiği belirtilen feribotta kaç kişinin olduğunu tahmin edemediklerini söyledi. Mongella, 42 kişinin kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.

1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TanzanyaFeribot Battı
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