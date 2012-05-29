Taliban'a operasyon

Pakistan savaş uçaklarının Afganistan sınırındaki Orakzai bölgesindeki Taliban sığınaklarına düzenlediği bombardımanda 15 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Orakzai'nin Momzai, Jandarkhel, Samaa bölgelerindeki Taliban güçlerini vurduğu belirtildi.

Militanlarca kullanılan sığınak ve mağaraların bombalandığı hava operasyonunda 15 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Orakzai bölgesinin yüzde 90'ının silahlı isyancılardan arındırıldığına işaret edildi.

Pakistan ordusu, Taliban militanlarının kalesi olarak bilinen Orakzai'de Ocak ayında operasyon başlatmıştı.

Bölgeye gözlemci ve gazetecilerin girmesinin yasak olması nedeniyle ordu tarafından yapılan açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.



