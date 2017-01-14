Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek

'Taliban mı, dış güçler mi?'

Afganistan'ın Kandahar şehrindeki valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında BAE diplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ülkede "Taliban mı, dış güçler mi?" tartışması başlattı.

'Taliban mı, dış güçler mi?'

Afganistan'ın Kandahar şehrindeki valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında BAE diplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ülkede "Taliban mı, dış güçler mi?" tartışması başlattı.

14 Ocak 2017 Cumartesi 12:40
161 Okunma
'Taliban mı, dış güçler mi?'

Afganistan'ın Kandahar kentinde salı günü valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAEdiplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ülkede "Taliban mı, dış güçler mi?" tartışması başlattı.

Bazı uzman ve siyasiler saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiğini ancak sorumluluğun üstlenilmediğini düşünürken, bazıları ise bunun dış güçlerin işi olduğu görüşünü savunuyor.

Taliban'ın, Kandahar saldırısından sadece bir saat önce Kabil'deki Afganistan Meclisi yakınlarında düzenlenen en az 45 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenmesi, çarşamba günü yaptığı açıklamayla Kandahar saldırısını kendilerinin yaptığına dair iddiaları ise yalanlaması söz konusu tartışmaları daha da alevlendiriyor.

"Saldırı bölgesel bir komplonun ürünü"

AA muhabirine konuşan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Emanullah Ceyhun, "Afganistan'ın düşmanları, haince saldırılar peşinde. Taliban Kabil'deki son saldırıyı üstlendi, ama Kandahar olayında herhangi bir rolünün olmadığını söylüyor. Saldırı bölgesel bir komplonun ürünü. BAE ve Afganistan devleti saldırıyı birlikte inceleyecek." açıklamasında bulundu.

Afganistan'ın düşmanlarının, perde arkasındaki bölge ülkeleriyle iş birliği halinde bu hain olayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Ceyhun, saldırıda kullanılan patlayıcının, buna benzer önceki eylemlerde kullanılan patlayıcılardan farklı olduğunu söyledi.

"Taliban yaptı, Pakistan yardım etti" iddiası

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer, Kandahar'daki olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Etmer, "Bu terörist eylemin faili Taliban'dır. Fakat bunu üstlenmekten kaçındı. Çünkü Afganistan devletini destekleyen İslam ülkeleri nazarında kendi aleyhinde nefret uyandırmak istemiyor." dedi.

Kandahar Emniyet Müdürü General Abdurrezak Açakzey ise eylemin hedefinin Kandahar'daki ileri gelen, güç sahibi kişiler olduğunu belirtirken, saldırıdan Taliban ve Pakistan istihbaratının sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Açakzey, "BAE diplomatlarına yönelik saldırı Taliban veya bu örgüte bağlı 'Hakkani' adlı terör şebekesi tarafından düzenlendi. Pakistan istihbaratı da yardım etti." iddiasında bulundu.

"Taliban, yardımların kesilmemesi için bu tür saldırıları üstlenmiyor"

Afganistan Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Fehim Deşti ise "Taliban'ın, Arap ülkelerinden aldığı yardımların kesilmemesi için olayı üstlenmediğini" savundu.

Deşti, "Yabancı istihbarat birimlerinin iş birliği olmadan Taliban bu tür saldırıları yapamaz. Öte yandan bazı Arap ülkeleri Taliban'a maddi destek veriyor. Taliban ise bir yandan Kabil yönetimini destekleyen Arap ve İslam ülkelerini tehdit ediyor, diğer taraftan da kendilerine olan yardımların kesilmemesi için bu tür saldırıları üstlenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetle, sadece Taliban savaşmıyor"

Afganistan Temsilciler Meclisi Helmand Milletvekili Nesime Niyazi ise "Söz konusu saldırı Kabil hükümeti karşıtlarının işi. Hükümetle sadece Taliban savaşmıyor. Başka muhalif gruplar da bölgede faaliyet gösteriyor. Bunların hepsi kanlı eylemler düzenliyor." diye konuştu.

Salı günü meydana gelen terör saldırısında, Kandahar Eyaleti Dış İlişkiler Başkanı Ahmed Said, ABD'de görevli Afgan diplomat Yama Kureyşi, Afganistan Meclisi milletvekili Baz Muhammed Cuzcani ve BAE diplomatlarından "Şamil Ahmed Merzui, Muhammed Ali Besteki, Abdulhamid Sultan El-Hamidi, Abdullah Muhammed El-Ka'bi, Ahmed Abdurrrahman Et-Tuneyci" hayatlarını kaybederken, Kandahar Belediye Başkanı Humayun Azizi, BAE'nin Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammed Abdullah el-Ka'bi de yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanKandaharValilik MisafirhanesiBAE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'FETÖ, Nijerya halkının iyi niyetini suistimal ediyor'
'FETÖ, Nijerya halkının iyi niyetini suistimal ediyor'
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
'İhvan terör örgütü sayılsın' tasarısına tepki
'İhvan terör örgütü sayılsın' tasarısına tepki
İngiltere'de piyanodan hazine çıktı
İngiltere'de piyanodan hazine çıktı
"Kıbrıs'ta tarihi bir anlaşmaya varılabilinir"
"Kıbrıs'ta tarihi bir anlaşmaya varılabilinir"
AB'den Türkiye'deki Suriyelilere destek
AB'den Türkiye'deki Suriyelilere destek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ