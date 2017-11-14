Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108860
ALTIN
159.071
DOLAR
3.8738
STERLİN
5.0758
EURO
4.5215
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
'FETÖ'cüleri vurun' emri
'FETÖ'cüleri vurun' emri
"Aman Yavaş Aheste"
"Aman Yavaş Aheste"

Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde polis karakollarına saldıran Taliban militanları 22 polisi öldürdü.

Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde polis karakollarına saldıran Taliban militanları 22 polisi öldürdü.

14 Kasım 2017 Salı 10:39
0 Okunma
Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Kandahar vilayetinde polis karakollarına yönelik saldırısında 22 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, yaptığı açıklamada militanların dün akşam saatlerinde Meyvend ve Cirey ilçelerindeki polis karakollarına eş zamanlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 22 polisin öldüğünü, 15'inin yaralandığını aktaran Durani, saldırının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, 40 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 35'inin yaralandığını kaydetti.

Taliban ise saldırıda 40'tan fazla güvenlik görevlisini öldürdüklerini iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TalibanAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret
AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret
AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı
AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı
IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor
IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor
Küresel karbon emisyonu yeniden artıyor
Küresel karbon emisyonu yeniden artıyor
"Teröre karşı 3. Dünya Savaşı durumundayız"
"Teröre karşı 3. Dünya Savaşı durumundayız"
Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlar açılıyor
Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlar açılıyor
'Yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan yapılar'
'Yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan yapılar'
AFAD ekibi yardımlarla Süleymaniye'de
AFAD ekibi yardımlarla Süleymaniye'de
Trump: Çok iyi bir ilişkimiz var
Trump: Çok iyi bir ilişkimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ