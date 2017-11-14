Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Kandahar vilayetinde polis karakollarına yönelik saldırısında 22 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, yaptığı açıklamada militanların dün akşam saatlerinde Meyvend ve Cirey ilçelerindeki polis karakollarına eş zamanlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 22 polisin öldüğünü, 15'inin yaralandığını aktaran Durani, saldırının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, 40 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 35'inin yaralandığını kaydetti.
Taliban ise saldırıda 40'tan fazla güvenlik görevlisini öldürdüklerini iddia etti.
AA