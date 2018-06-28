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Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki ateşkes sona erdi

Taliban ile Afgan hükümeti arasında Ramazan Bayramı boyunca süren ateşkesin bitmesinin ardından çatışmalar yeniden başladı.

Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki ateşkes sona erdi

Taliban ile Afgan hükümeti arasında Ramazan Bayramı boyunca süren ateşkesin bitmesinin ardından çatışmalar yeniden başladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:38
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Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki ateşkes sona erdi

KABİL

Afganistan'da Ramazan Bayramı süresince Taliban ile yapılan ateşkesin bitmesinin ardından terör eylemleri yeniden hızlandı.

Ülkenin Faryab, Cüzcan, Samangan, Baglan, Tahar ve Helmand vilayetlerinde militanlarla çatışmalar sürüyor.

Taliban örgütü, 3 günlük ateşkesin ardından kanlı saldırılar düzenledi.

Militanların bu sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetindeki polis karakoluna gerçekleştirdiği saldırıda 16 polis öldü.

Örgüt üyelerinin 22 Haziran'da Gazne vilayetindeki karakola saldırması sonucunda 6 polis yaşamını yitirmişti.

Taliban üyelerinin 20 Haziran'da ülkenin batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki hükümet güçlerine ait iki üsse düzenlediği saldırı sonucu 30 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Gani'nin barış ısrarı sürüyor

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, bayramın ikinci günü yaptığı açıklamada, ateşkesi sürecini ikinci kez uzattığını belirtmişti.

Bir gün önce Afganistan Yüksek Barış Şurası üyeleriyle görüşen Gani, burada yaptığı konuşmada, ''Taliban ne zaman ve nerede barış görüşmeleri yapmak isterse biz hazırız.'' ifadesini kullanmıştı.

Gani'nin bu kadar ısrarına rağmen Taliban ise bayram süresince yapılan ateşkesin uzatılmayacağını ve saldırıların devam edeceğini açıkladı. Ayrıca "barışçıl çözüm" için ABD'yle doğrudan görüşmelere açık olduğunu belirten Taliban, Afgan hükümetiyle müzakerelerden ise bahsetmedi. 

Halkın ateşkes endişesi

Karşılıklı yapılan ateşkes süresince köylere ve şehirlere ellerindeki silahlarla gelen örgüt üyelerinin geri gitmediği iddia ediliyor.

Başkent Kabil sakini Ali Hasan, ''Bayram bahanesiyle şehirlere gelen militanlar geri gitmediler. Bu, halk için ayrı bir tehdit oluşturuyor.'' dedi.

Bir diğer Kabil sakini İzzetullah Nuri de ateşkes sürecinin iyi geçtiğini ancak ateşkes bahanesiyle şehirlere gelen örgüt mensuplarının geri dönmediğinden endişeli olduklarını vurguladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, ateşkes nedeniyle başkent Kabil'e gelen 2 bin 400 militanın yarısının geri dönmediğini belirtti. Radmaniş, gerekli önlemin alındığını söyledi.

Ateşkes sürecinde yaşananlar

Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına Taliban örgütünden de sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

Ateşkes sürecine her iki tarafın da uymasından dolayı bayram günleri olaysız geçmişti.

Ateşkes vesilesiyle ilk kez güvenlik güçleriyle ortak bayramlaşma törenleri düzenleyen militanlar, şehir merkezine gelerek yıllardır uzakta oldukları aileleriyle de bayramlaşmışlardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AteşkesAfganTaliban
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