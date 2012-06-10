Talabani reddetti

BAĞDAT

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri el-Maliki hükümetinin düşürülmesi için toplanan imzaların yeterli olmadığını belirterek, hükümetten güvenoyunun çekilmesini öngören talebi geri çevirdi.

Talabani'nin ofisinden yapılan açıklamada, güvenoyunun çekilmesi talebiyle farklı siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri tarafından sunulan imzaların geçerliliğini değerlendirmek üzere bir komisyon kurulduğu hatırlatılarak, bunlardan 11'inin, imzalarını geri çektikleri konusunda Cumhurbaşkanlığı'na bilgi verdiği kaydedildi.

İki milletvekilinin de imzalarının işleme konulmaması talebinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, mevcut şartlarda imza sayısının 160'ta kalarak gerekli 163 sayısına ulaşmadığı ve bu nedenle Meclis Başkanlığı'na sunulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Irak'ta yaşanan siyasi krizin yol açtığı tıkanıklığın güvenlik ve ekonomi alanlarında da olumsuz etkileri olduğu vurgulanarak, anayasa ve kanunlar çerçevesinde sorunun aşılması çağrısında bulunuldu.

Talabani, ülkedeki siyasi gruplara da güvenoyunun çekilmesi talebinin sonucu ne olursa olsun, görüş ayrılıklarını gidermek üzere ulusal diyalog için biraraya gelmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesud Barzani, Irakiye Koalisyonu Başkanı Iyad Allavi ile Sadr Bloku yetkililerinin, bugün Erbil'de toplantı yapmaları bekleniyor.