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TAİM Arap dünyasının kapılarını Türkiye'ye açıyor

Türk-Arap İlişkileri Merkezi Müdürü Avni, TAİM'in Arap dünyası ile Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

TAİM Arap dünyasının kapılarını Türkiye'ye açıyor

Türk-Arap İlişkileri Merkezi Müdürü Avni, TAİM'in Arap dünyası ile Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

06 Eylül 2013 Cuma 13:02
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TAİM Arap dünyasının kapılarını Türkiye'ye açıyor
İSTANBUL

İstanbul'da 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. İslam Ülkeleri Kanaat Önderleri Forumu'nu düzenleyen Türk-Arap İlişkileri Merkezi (TAİM) Müdürü Usame Avni forumun bu yılki temasının Suriye sorunu, Mısır'daki darbe, Filistin Sorunu ve Türkiye olarak belirlendiğini söyledi.

TAİM'in Filistin asıllı müdürü Avni AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAİM'in, Arap dünyası ile Türkiye arasında köprü görevini gören bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Misyonumuz kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ile kaderi bir olan iki millet arasında köprü olmaktır. Nitekim tarih boyunca Araplar İslam’a hizmet eden bir millet olduğu gibi Türkler de tarih boyunca İslam’a hizmet etmişlerdir.  Halifeliğin sancağını uzun bir süre dalgalandıran Osmanlı devleti İslam’a hizmet etmiştir" dedi.

‘"TAİM’de Türk ve Arap aydınlarından oluşan arkadaşlarımız ile beraber, eskiden olduğu gibi iki toplum arasındaki diyaloğu kardeşlik temelleri üzerinde inşa etmek istiyoruz" diyen Avni, şöyle devam etti:

‘’Üçüncüsünü düzenlediğimiz forum kapsamında Türk ve Arap kanaat önderlerinin, ortak sorunlara ortak çözümler üretmesini hedefliyoruz. Önceki forumlarımıza sadece Arap kanaat önderlerini davet ediyorduk, bu kez Türk aydınlarını da davet ettik. ’1. ve 2. forumun teması Filistin ve Mescid-i Aksaydı, 3. forumun ana teması ise Filistin, Mısır, Suriye  ve Türkiye.’’

Bugün sona ermesi planlanan 3. İslam Ülkeleri Kanaat Önderleri Forumu, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı.

Foruma Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Orta Doğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü ile aralarında Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, Suriye İhvanı Lideri Riyad Şukfa, Arap Parlamentosu Başkan Yardımcısı Semiye Sayid Ahmed, Faslı düşünür Prof. Dr. El-Mukri el-İdrisi, Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu ve Prof. Dr. Yasin Aktay'ın da bulunduğu 22 ülkeden akademisyen ve kanaat önderleri katılıyor.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 13:03
Anahtar Kelimeler:
TAİM Arap Dünyasının Kapılarını Türkiyeye Açıyor
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