Tahrir'de seçim kutlaması

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle çıkan Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) adayı Muhammed Mursi'nin taraftarları seçim galibiyetini kutluyor. Mursi taraftarları bu sabah erken saatlerden itibaren seçim başarısını kutlamak üzere başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı'na akın etti.

Kutlamalara, 6 Nisan Gençlik Hareketi, Mısır Selefi Gençlik Hareketi ve 25 Ocak olaylarında hayatlarını kaybedenlerin aileleri de destek verdi.

Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları perşembe günü ilan edilecek.