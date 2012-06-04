Tahrir Meydanı'nda devrim sloganları

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e verilen müebbet hapis cezasını (25 yıl) hafif bulan muhaliflerin ülke genelinde dün başlattıkları protesto gösterileri devam ediyor.

Kahire'nin ünlü Tahrir Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan ''Yeniden devrim istiyoruz'' diye haykırdı.

Tahrir'deki protestocular, çeşitli siyasi grup ve hareketlerin temsilcilerinin yanı sıra Mısır'ın ünlü futbol kulüpleri El Ahli ve Zamalek'in taraftarlarından oluşuyor.

Müslüman Kardeşler, Selefiler, liberaller ve sol grupların temsilcileri, Tahrir Meydanı'nın ayrı bölgelerinde eski yönetim aleyhine slogan atıyor.

Mısır'da iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey ile Mübarek'i yargılayan mahkemenin başkanı Ahmet Rıfat aleyhinde sloganlar atan göstericiler, meydanın her yerine, üzerinde ''Yeni devrim istiyoruz'' ve ''Mübarek'in yeniden yargılanmasını istiyoruz'' yazılı pankartlar astı.

Halk ayaklanmasının başından beri meydanı karikatür ve resimleriyle süsleyen sanatçılar da Tahrir'deki binaların duvarlarına, ayaklanmanın ilk günlerinde olduğu gibi gündemi yansıtan resim ve karikatürler çizmeye başladı.

Mübarek'in 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanması esnasında göstericilere karşı güç kullanılması için güvenlik görevlilerine talimat vermekten dolayı aldığı müebbet hapis cezasını hafif bulan protestocular, eski cumhurbaşkanı ve ailesinden ''Kısas'' istiyor.

Olaylarda yakınlarını kaybedenlerin aileleri de Tahrir Meydanı'ndaki protestoculara destek veriyor.

Bu arada, gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin hatıralarını canlı tutmak ve mahkemenin Mübarek için verdiği kararın kendilerini tatmin etmediğini göstermek isteyen muhalifler, Tahrir Meydanı'nda, ''Temsili mezarlık'' oluşturdu.

Olaylarda ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı sembolik mezar taşları, meydanın ortasına dikildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de de binlerce kişi gösterilere devam ederken, iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey ise Mübarek aleyhinde verilen mahkeme kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yüksek Askeri Konsey, ülke genelinde gerçekleşen gösterilere karşı sesiz kalmayı tercih ediyor. Müslüman Kardeşler'in kitlesel biçimde bulunma kararı aldığı gösterilerin salı günü geniş bir katılımla yapılması bekleniyor.